Британский премьер призвал готовиться к новому карантину

Премьер Великобритании Борис Джонсон анонсировал вторую волну коронавируса и новые ограничения уже в ближайшее время.

Он отметил, что "не хотел бы повторного карантина", но в той или иной мере он будет.

Мэр Лондона Садик Хан призывает ограничить людей в их правах как можно скорее. И считает, что так будет лучше даже для экономики.

Ограничения уже действуют в ряде регионов страны. С сегодняшнего дня в 7 муниципалитетах северо-восточной Англии, где проживают почти 2 млн жителей, в частности, запрещено общаться с людьми, с которыми они не проживают вместе, за исключением "круга поддержки".

Великобритания введет такие же ограничения еще в нескольких графствах Англии, где проживают почти 5 млн человек. Ограничения коснутся жителей графств Ланкашир, Мерсисайд, части Мидлендс и Западного Йоркшира. Недавно Джонсон анонсировал для всей Англии запрет на собрания более чем по 6 человек.

Всего в Великобритании с марта было выявлено 386 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли почти 41,7 тыс. человек. В последние недели наблюдается быстрый прирост числа выявленных заражений, однако динамика смертности в стране изменилась очень сильно. Так, более 97% всех смертей было зафиксировано до 1 июля . К этой дате летальность составляла 14%.

После 1 июля заразились уже более 100 тыс. человек, но умерли лишь 1,2 тыс. - летальность снизилась почти до 1%. В апреле при суточной заболеваемости почти 5 тыс. человек в день умирали 800-900. С июля суточная заболеваемость растет и уже превысила 3 тыс., но в день умирают 10-20 человек. И хотя в последние дни число смертей превышает 20, это не идет ни в какое сравнение со смертностью весной: заболеваемость превысила половину весеннего уровня, а смертность не превышает и 3% от того, что было весной. При этом данные по смертности в целом могут показывать несколько иную картину, чем то, что публикуется в оперативном порядке. Они публикуются с задержкой в один-два месяца.

Как сообщалось, при изучении 24 европейских стран ученые пришли к выводу, что карантин практически бесполезен: он не снижает ни заболеваемость, ни смертность. Гораздо важнее простое соблюдение правил гигиены и состояние системы здравоохранения, а не закрытие предприятий и изоляция людей.