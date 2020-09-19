Тайна НЛО раскрыта: российский космонавт сообщил, что снятые на видео объекты являются спутниками

Российский космонавт Иван Вагнер, находящийся на МКС, вновь опубликовал видео с неопознанными летающими объектами, а заодно раскрыл тайну их появления, передает корреспондент Накануне.RU

"И снова наши незнакомцы пролетели строем на 24-30 секундах нового космического timelapse. И тайна, по-видимому, раскрыта! Это спутники, которых с каждым разом становится все больше и больше. Скоро так все небо будет в космических аппаратах!", - сообщил Иван Вагнер в своем Instagram.

Напомним, первое видео с группой летящих над землей объектов Иван Вагнер опубликовал в августе. НЛО было замечено во время съемки полярного сияния над Антарктидой на долготе Австралии.

https://www.instagram.com/p/CFT_buIHAvB/?utm_source=ig_web_copy_link

О ситуации он сообщил руководству Роскосмоса.В комментариях пользователи предлагают свои версии происходящего. Например, что это группировка интернет-спутников Starlink Илона Маска – он как раз на днях запустил новую партию. Правда, обычно спутники этого проекта летают более многочисленной группой. Другие комментаторы предполагают, что это просто блик от техники на самой МКС. Все сходятся во мнении, что зрелище поистине завораживающее.