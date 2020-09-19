19 Сентября 2020
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
убийство, девочка, тело, следственный комитет, ребенок (2020) | Фото: perm.sledcom.ru

Убитую в Прикамье маленькую девочку не могли похоронить три недели

Похороны погибшей в Пермском крае девочки состоятся спустя три недели после ее гибели, сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на знакомых семьи девочки.

Прощание с погибшей состоится сегодня. Тело ребенка не могли так долго предать земле потому что все это время в Перми проводилась тщательная судебно-медицинская экспертиза.

В убийстве девочки подозревается 16-летний подросток. По информации издания, погибшая потеряла свой сотовый телефон и пошла вечером искать его на улицу. В 100 метрах от дома школьница встретила 16-летнего подростка. Эта встреча оказалась последней в ее жизни. Знакомый надругался над ней, а потом убил.

По подозрению в "Убийстве малолетней" был задержан 16-летний местный житель. Ему предъявлено обвинение, сейчас он находится в СИЗО. Он полностью признал вину, но пояснить, почему убил знакомую не смог. Сообщается, что в момент совершения преступления он был пьян.

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Убитую в Прикамье маленькую девочку не могли похоронить три недели

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Теги: девочка, убийство, подозреваемый, Пермский край



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