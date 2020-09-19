19 Сентября 2020
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сургут аэропорт (2007) | Фото: Накануне.ru

Аэропорт Сургута получил более 70 миллионов господдержки

Международный аэропорт Сургута получил более 70 млн руб. федеральной субсидии сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора аэропорта Евгения Дьячкова.

Это выплаты за три месяца на основе заявок, которые ранее были поданы в Росавиацию. За каждый месяц аэропорт получил около 25 млн руб.

Этим летом пассажиропоток в аэропорту снизился на 40% по сравнению с прошлым годом. Большую часть совокупного пассажиропотока обслужили три авиакомпании - "Ютэйр", "Победа" и "Аэрофлот". Произошедшее снижение связываю с прекращением международных рейсов.

Сейчас из сургутского аэропорта производятся отдельные рейсы по вывозу соотечественников из-за рубежа. Они носят единичный характер.

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Аэропорт Сургута получил более 70 миллионов господдержки

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Теги: аэропорт Сургут, самолет, субсидия



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