Переболевшие COVID-19 женщины могут при грудном вскармливании передавать детям антитела

Переболевшие COVID-19 женщины могут передавать детям антитела с грудным молоком сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя директора по научной работе Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.

Как только кормление прекращается - ребенок становится абсолютно беззащитен к коронавирусной инфекции.

"Женщины, переболевшие коронавирусной инфекцией, кормящие своих детей, передают ребенку свои антитела, но только на период кормления грудью. Как только женщина перестает кормить грудью, антитела разрушаются", - сказал он.

Потому специалисты рекомендуют в такие подъемы эпидемий максимально долго сохранять грудное вскармливание.