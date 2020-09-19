В России впервые с середины июля коронавирусом заразились более шести тысяч человек

За последние сутки коронавирус в России выявили у 6065 человек. Общее число заразившихся, по данным оперштаба, достигло 1 097 251 человек, передает корреспондент Накануне.RU.

Последний раз более 6 тыс. заболевших было 19 июля. Коэффициент распространения коронавируса в России вырос до 1,06. Это максимальный показатель с 2 июня.

Число летальных исходов за сутки составило 144 случая. С начала пандемии в России от COVID-19 скончались 19 339 человек. Более 906 тыс. заболевших выздоровели.

В первую пятерку российских регионов по числу выявленных заражений за весь период пандемии входят Москва (275,6 тыс.), Подмосковье (71,3 тыс.), Санкт-Петербург (40,5 тыс.), Нижегородская (30,5 тыс.) и Свердловская (27,6 тыс.) области.

За сутки больше всего случаев заражения COVID-19 было выявлено в Москве - 825, Санкт-Петербурге - 212, Ростовской области - 180, Московской области - 175, Нижегородской области - 164.

В десятку регионов с большим суточным приростом также вошли Воронежская область (151), Ставропольский край (139), Кемеровская область (135), Свердловская область (125), Ульяновская область (121).

Больше сотни заболевших также в Самарской (110), Оренбургской (101) областях и в Красноярском крае (101).



За весь период пандемии проведено свыше 42,4 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию, в том числе 361 тыс. за последние сутки.