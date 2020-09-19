В работе Telegram произошел сбой: пользователи жаловались на невозможность подключения к серверу

Сегодня по всему миру пользователи мессенджера Telegram пожаловались на сбои в работе, передает корреспондент Накануне.RU

Согласно данным сервиса Downdetector, чаще всех с проблемами сталкиваются пользователи России, Белоруссии, Украины, Казахстана, Германии, Италии и Нидерландов, а также Сингапура и Бразилии.

Основная масса жалоб связана с тем, что не могут подключиться к серверу.

Среди россиян проблемы с доступом к Telegram наблюдаются в Петербурге, Москве, Краснодаре, Новосибирске, Перми, Екатеринбурге, Челябинске, Новосибирске, Иркутске, Владивостоке