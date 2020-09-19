В Тюменской области ввели новые "ковидные" послабления

Губернатор Тюменской области Александр Моор внес изменения в постановление "О введении режима повышенной готовности" и ввел новые послабления сообщили Накануне.RU в региональном оперштабе.

Так, в регионе сняты ограничения на выезд творческих коллективов государственных и муниципальных учреждений, входящих в состав делегацией (представителей) региона, для участия в фестивалях, конкурсах на территории Российской Федерации.

Указ был подписан накануне.

Отметим, что ранее было отмечено, что за последние две недели в области отмечается рост заболеваемости преимущественно за счет взрослого населения от 50 до 59 случаев коронавирусной инфекции.

Однако вопрос о введении режима самоизоляции не рассматривается.