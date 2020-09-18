В Свердловской области один контрактник случайно застрелил другого

В Свердловской области один контрактник случайно застрелил другого, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Центрального военного округа.

Инцидент произошел в военном гарнизоне поселка Еланский.

По предварительной информации, к трагедии привело то, что военнослужащий грубо нарушил требования безопасности и произвел непреднамеренный выстрел.

Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, однако несмотря на все усилия медиков, спасти ему жизнь не удалось. Командование Еланского гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку.