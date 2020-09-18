Дмитрий Махонин, несмотря на коронавирус, продолжает работать дистанционно

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, госпитализированный из-за подтвержденного диагноза коронавирус, продолжает работать дистанционно. Сегодня он провел совещание по видеосвязи прямо из больницы. Об этом сам глава региона сообщил на своей странице в Instagram.

"Со вчера получаю много сообщений с вопросами о своем самочувствии. Спасибо за поддержку и добрые слова. Чувствую себя удовлетворительно, нахожусь под контролем врачей. Работа не останавливается, провожу совещания по видеосвязи", - сообщил он.

Совещание было посвящено противодействию болезни. По словам главного санитарного врача Пермского края Виталия Костарева, заболеваемость в регионе начала расти. Средненедельный показатель увеличился на 10%.

Рост заболеваемости вызван несоблюдением масочного режима, социального дистанцирования, увеличение контактов между людьми с 20 августа, выход школьников в организованные коллективы, проведение мероприятий.

"Настораживает динамика развития заболеваемости в последние три недели. Если не будут приняты соответствующие меры профилактики, ты может возникнуть взрывной характер распространения COVID-19", - заявил Виталий Костарев.



Режим самоизоляции продлен для жителей старше 65 лет до 4 октября. Также на две недели продлены ограничения для тех сфер и видов услуг, которые предполагают большое скопление людей, тесный контакт между ними, нахождение клиентов в маленьких закрытых помещениях. Под ограничения до особого распоряжения оперштаба попадают ночные клубы, детские развлекательные центры и иные развлекательные и досуговые заведения, а также культурно-массовые мероприятия.

Напомним, 17 сентября стало известно, что COVID-19 подтверждён у губернатора Пермского края Дмитрия Махонина и замглавы администрации губернатора Пермского края Николая Иванова. Также инфекция выявлена у депутата пермской гордумы Ильи Лисняка. Он госпитализирован.

Депутат Добрянской думы Марк Коробов ушел на больничный в связи с аналогичным диагнозом. Не миновала болезнь и депутата Госдумы от Прикамья Игоря Сапко и главу Березников Сергея Дьякова. Летом от коронавируса лечились ещё два депутата пермской городской думы Александр Филиппов и Владимир Плотников.