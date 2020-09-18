18 Сентября 2020
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ливия, гражданская война, оружие, военный хаос, хафтар (2020) | Фото:e-news.pro

«Братья-мусульмане» напали на замглавы ПНС Ливии в попытке помешать переговорам по нефти

Очевидцы сообщили о нападении на заместителя главы Правительства национального согласия (ПНС) Ахмеда Майтыга в день переговоров по возобновлению экспорта нефти в Ливии. Боевики запрещенной в России террористической организации «Братья-мусульмане» и глава Высшего государственного совета Халед Мишри пытались силой заставить вице-премьера отказаться от диалога.

Как сообщаетLibyanNews, в день встречи представителей Восточного правительства страны и триполитанских «властей» в Сирт прибыли шейхи и множество гражданских лиц. Однако запланированный диалог не состоялся вовремя. Чтобы сорвать межливийские переговоры и продлить кризис в Ливии, в дом Майтыга ворвались террористы «Братьев-мусульман» вместе с Халедом Мишри.

Согласно сообщению AkhbarAjila, боевики пригрозили зампреду ПНС расправой. Однако чиновник не отказался от переговоров по нефти. Тогда Майтыга жестоко избили, после чего заперли в доме, отмечается на странице пользователя Facebook.

На этом попытки помешать продвижению диалога не окончились. По данным агентства Almarsad, 18 сентября неизвестные вооруженные люди в масках атаковали конференц-зал, где должен был выступать замглавы ПНС. В результате встречу отложили из-за террористической угрозы.

Отметим, что ранее Ахмед Майтыг поддержал предложение фельдмаршала Ливийской национальной армии Халифы Хафтара начать переговоры о возобновлении добычи и экспорта нефти. Общими усилиями они организовали межливийские переговоры с участием представителей всех регионов Ливии, а также шейхов и старейшин племен. В результате было подписано соглашение, по условиям которого открылись заводы и порты. Кроме того, документ предполагает создание комитета, который проследит за справедливым распределением энергоресурсов.

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«Братья-мусульмане» напали на замглавы ПНС Ливии в попытке помешать переговорам по нефти

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Теги: пнс, ливия, Ахмеда Майтыга , Халед Мишри, Халифа Хафтар



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