Пашаева на год лишили статуса адвоката после скандального дела с Михаилом Ефремовым

Эльман Пашаев на год лишен статуса адвоката по решению Совета Адвокатской палаты Республики Северная Осетия – Алания, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Федеральной палаты адвокатов РФ (ФПА РФ).

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Дисциплинарное производство было возбуждено по инициативе президента ФПА Юрия Пилипенко. В материалах дела указывалось на нарушение адвокатами Пашаевым и Добровинским требований Кодекса профессиональной этики адвоката в связи с их публичной активностью по резонансному делу.

Это решение он назвал наиболее адекватным сложившейся ситуации.

"Если бы не тот уровень скандализации, который задал сам Эльман Пашаев, дисциплинарное производство могло бы не состояться или закончиться другой мерой наказания. Но тот водевиль, который был им разыгран, привел к вполне логическому завершению", - заявил он, не исключив, что в выборе меры взыскания Совет Адвокатской палаты Северной Осетии – Алании укрепила и решительность Минюста России по этой проблеме.

23 июня, Совет ФПА РФ принял заявление, в котором выразил обеспокоенность поведением адвокатов, дающих комментарии относительно уголовного дела, возбужденного по факту резонансного дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом. Совет ФПА РФ призвал всех членов сообщества вне зависимости от любых конъюнктурных соображений неуклонно следовать фундаментальным принципам и правилам профессии.

Сам Пашаев уже прокомментировал лишение статуса адвоката.

"Продолжу заниматься своими делами — гражданскими, арбитражными, семейными делами. Для этого же не требуется статус адвоката. Так же буду дальше осуществлять деятельность. Настроение боевое. Зато язык развязали мне, знаете с адвокатским статусом многое нельзя говорить. Мне статус прекратили — еще год язык будет развязан", - заявил он журналистам.

Напомним, актер Михаил Ефремов, который получил восемь лет колонии общего режима за смертельное ДТП, считает, что Эльман Пашаев его подставил. В связи с этим артист отказался от услуг адвоката и заявил, что тот "ни в коем случае не будет представлять его интересы" при обжаловании приговора. После этого Министерство Юстиции РФ заявило о дальнейшем внесении представления в отношении адвоката, защищавшего Михаила Ефремова, Эльмана Пашаева о лишении его статуса адвоката.