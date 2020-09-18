Еще один прикамский политик заболел коронавирусом

Число заболевших коронавирусом политиков Пермского края продолжает расти. Как сегодня стало известно, COVID-19 был выявлен также у мэра города Березники Сергей Дьяков заболел коронавирусом и был госпитализирован, передает корреспондент Накануне.RU.

Информация об этом опубликована в группе "Березники официальные" социальной сети "ВКонтакте".

"В настоящее время Сергей Дьяков проходит лечение в краевой больнице им. Е.А. Вагнера. Состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Обязанности мэра временно исполняет первый заместитель главы администрации Владимир Шанин.

17 сентября стало известно, что COVID-19 подтверждён у губернатора Пермского края Дмитрия Махонина и замглавы администрации губернатора Пермского края Николая Иванова. Также инфекция выявлена у депутата пермской гордумы Ильи Лисняка. Он госпитализирован.

Депутат Добрянской думы Марк Коробов ушёл на больничный в связи с аналогичным диагнозом. Не миновала болезнь и депутата Госдумы от Прикамья Игоря Сапко. Летом от коронавируса лечились ещё два депутата пермской городской думы Александр Филиппов и Владимир Плотников.