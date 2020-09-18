Аваков написал оскорбительный пост против Лукашенко

Глава МВД Украины Арсен Аваков написал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко получает тексты от президента РФ Владимира Путина, "несет полную чушь" и "свихнулся на своей власти".

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Так он отреагировал на слова Лукашенко о том, что контроль на границе с Украиной будет усилен из-за возможного проникновения боевиков для дестабилизации ситуации. Лукашенко призвал народ Украины "остановить своих безумных политиков". Это было сказано и в отношении Польши и Литвы, границы с которыми были закрыты.

"Попейте водички, господин Лукашенко, успокойтесь", - написал Аваков в подчеркнуто хамском тоне, давая понять, что не считает Лукашенко президентом.

Также он заявил, что Украина не вмешивается в дела других стран, на что отреагировал журналист Евгений Хурсин.

"А вы точно министр внутренних дел? А не президент, министр иностранных дел или премьер-министр? Вы уверены, что у вас есть право оскорблять президента Беларуси? Тем более делать это, как официальное лицо. По сути от имени всего украинского народа. Известно ли вам, что президент Лукашенко самый популярный у нас зарубежный политик и по факту имеет рейтинг и поддержку на Украине выше рейтинга любого нашего политика и министра?" - написал журналист.

Для Авакова подобные выпады не редкость. Недавно он в таком же тоне написал про бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова.

Как сообщало Накануне.RU, на днях Рада "признала" выборы в Белоруссии сфальсифицированными. Правда, от "признания" Светланы Тихановской "президентом" воздержалась.