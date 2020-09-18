В Свердловском правительстве опровергли информацию о карантине департамента внутренней политики

Департамент информационной политики Свердловской области опроверг информацию об уходе на карантин департамента внутренней политики региона. При этом в ведомстве не захотели прокомментировать Накануне.RU информацию о положительном тесте на корнавирус у главы департамента Антона Третьякова.

"Департамент внутренний политики работает в соответствии с регламентами, предусмотренными для таких случаев. Состояние здоровья жителей Свердловской области ДИП не комментирует", - сообщили в ведомстве.

Антон Третьяков, предположительно заболевший COVID-19, также отказался от разговора с журналистом.

Напомним, сегодня появилась информация о том, что члены департамента внутренней политики Свердловской области уходят на карантин в связи с подтвержденным тестом на коронавирус у его главы Антона Третьякова. До этого у нескольких депутатов из регионального правительства и гордумы уже подтверждался диагноз COVID-19.