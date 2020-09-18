На Южном Урале мужчина избил полицейского

На Южном Урале 32-летнего местного жителя подозревают в применении насилия к сотруднику полиции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Инцидент произошел ночью 16 сентября. Пьяный мужчина совершил административное правонарушение и его доставляли в отдел полиции. В салоне служебного автомобиля он нанес несколько ударов сотруднику полиции.

В настоящий момент проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.