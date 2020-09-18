В Нижневартовске могут поменять нормы оценки качества дорог

Заместитель главы Нижневартовска, директор департамента ЖКХ Максим Коротаев в компании заместителя председателя гордумы Сергея Землянкина проверили состояния дорожного покрытия на перекрестке улиц 60 лет Октября и Чапаева. Выехать на место предложил депутат, который предположил, что дорожное покрытие на данном перекрестке находится в не нормативном состоянии, сообщили Накануне.RU в мэрии.

В последний раз капитальный ремонт улицы 60 лет Октября проводила компании "Дорстройсервис" из Когалыма в 2016 г. Тогда дорогу обновили на участке от Чапаева до проспекта Победы площадью 29 тыс. "квадратов".

В июле в рамках гарантии дорогу проверили и нашли колейность, выбоины, занижение ливнеприемных колодцев. Подрядчик отремонтировал участок площадью 7 тыс. "квадратов".

"На последнем заседании постоянной депутатской комиссии по вопросам ЖКХ и благоустройства было заявлено, что этот перекрёсток не соответствует нормативным требованиям. По итогам дополнительной проверки было установлено: колейность на данном участке находится в пределах допустимой нормы. Для нижневартовских дорог допускается колейность глубиной не более трех сантиметров. Только при соблюдении этих параметров можно было бы предъявить претензии подрядной организации", - сказал заместитель главы Нижневартовска, директор департамента ЖКХ Максим Коротаев.

"Я понимаю позицию департамента ЖКХ: по существующим сегодня нормам оснований для претензий нет. Но это значит, что нужно менять норму. К сожалению, дума не имеет полномочий принимать такие решения. Мы намерены поднимать вопрос изменения стандартов для городских дорог и на окружном, и на федеральном уровне", - сказал Землянкин.