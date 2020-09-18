Полиция поймала фальшивомонетчиков, покупавших под Екатеринбургом печенье и тортик

Следователями ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области в Свердловский областной суд направлено дело о фальшивомонетчиках, орудовавших в Екатеринбурге. Об этом Накануне.RU сообщил пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых. Дамуд и Мухамед 1992 г.р., прибывшие из югорского города Советский, приобрели в интернет-магазине партию фальшивых пятитысячных купюр, которые и сбывали в продуктовых Первоуральска, Каменска-Уральского и Белоярского района.

"Выявили и задержали двух молодых людей сыщики из подразделения по борьбе с преступлениями в сфере экономики (УЭБиПК) областного ГУ МВД и их коллеги из ОВД Каменска-Уральского. Группа передвигалась по территории Среднего Урала на автомобиле марки Volkswagen Touareg. В результате проведенной операции из незаконного оборота сотрудники полиции изъяли восемь поддельных купюр достоинством 5000 рублей каждая. В ходе обысков представители МВД при силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии конфисковали не только сами фальшивки, но и травматическое оружие. Визуально отличить от настоящих изъятые "деньги" достаточно проблематично. У подделок имелись и водяные знаки, и даже защитная лента. Проживали сбытчики фальшивок в арендованной квартире из двух комнат на улице Миасская, что в Чкаловском районе Екатеринбурга", - отметил полковник Горелых.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 186 и ч. 1 ст. 222 УК РФ имеет девять томов и находилось в производстве следователя следственной части ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области старшего лейтенанта юстиции Артема Пугачева. Наказание предусматривает лишение свободы сроком до восьми и четырех лет соответственно. По словам Горелых, мужчины специально покупали недорогие товары, чтобы побольше нажиться: чипсы, печенье, минералка, сигареты "Parliament" и один раз торт. Теперь против них собрана достаточная доказательная база чтобы обвинительное заключение утвердил заместитель областного прокурора Вадим Чукреев.