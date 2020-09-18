Оперштаб: речи о введении самоизоляции в Тюменской области не идёт

В Тюменской области не рассматривают вопрос о введении режима самоизоляции. Об этом заявила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"В регионе за последние две недели отмечается рост заболеваемости преимущественно за счёт взрослого населения от 50 до 59 случаев коронавирусной инфекции. Среди детей с начала сентября заболеваемость ниже в сравнении с аналогичным периодом прошлого месяца на 23%", – цитирует Шарухо областной оперштаб по профилактике коронавируса.

Вопрос о введении режима самоизоляции не рассматривается.

"Масочный режим – обязательное требование при регистрирующейся заболеваемости COVID-19. Решение о его отмене, как и других ограничений, принимается после стабилизации эпидемической ситуации с учётом рисков её возможного осложнения. После снятия всех ограничений", - сказала она.

Напомним, ранее губернатор Тюменской области Александр Моор на "Слёте успешных предпринимателей" отметил, что "не видит необходимости во введении тотальных ограничений для бизнеса в случае второй волны коронавируса.

"У врачей есть большой опыт и понятные методики лечения этого заболевания. Создан необходимый запас медикаментов, оборудования и средств индивидуальной защиты. Поэтому вполне достаточно будет выявлять и быстро локализовывать очаги инфекции. Даже если будет рост заболеваемости, тюменская система здравоохранения к этому готова", - сказал губернатор.