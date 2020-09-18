18 Сентября 2020
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Спорт Центральный ФО Москва
Открытие памятника Валерию Брумелю на Новодевичьем кладбище в Москве (2020) | Фото: Накануне.RU

"Пять лет не могли установить". Спортивный эксперт рассказал о трудностях установки памятника олимпийскому чемпиону в прыжках в высоту Валерию Брумелю

Известному советскому спортсмену, олимпийскому чемпиону в прыжках в высоту Валерию Брумелю ровно месяц назад открыли памятник на Новодевичьем кладбище в Москве. Торжественное открытие состоялось 18 августа, в нём приняли участие вдова атлета Светлана Брумель, сын Виктор, автор работы скульптор Вячеслав Пилипер, спортивный и политический деятель Вячеслав Фетисов, а также другие известные спортсмены, чиновники, эксперты и спортивные деятели. Один из инициаторов увековечивания памяти великому спортсмену, спортивный эксперт, член экспертного совета по физической культуре и спорту при Уполномоченном по правам человека в РФ, экс-член президиума ВФЛА Алексей Кустов рассказал Накануне.RU, как тяжело было осуществить данную установку.

Открытие памятника Валерию Брумелю на Новодевичьем кладбище в Москве(2020)|Фото: Накануне.RU

— В первую очередь, хотел бы поблагодарить Министра обороны РФ Сергея Шойгу, который дал указание поспособствовать увековечиванию памяти великого спортсмена, трижды признававшегося лучшим спортсменом мира Валерия Брумеля. Бюст – совместная работа скульптора Вячеслава Пилипера и вдовы Светланы Брумель. Мы его презентовали в Доме художника ещё пять лет назад. И эти пять лет мы не могли установить бюст на кладбище.

Я обращался и к Вячеславу Фетисову и к Мэру Москвы Сергею Собянину, и к экс-Министру спорта РФ Павлу Колобкову и к экс-Президенту Олимпийского комитета РФ Станиславу Позднякову, а также к многим другим. До этого экс-Президент ОКР Александр Жуков поддержал мою инициативу увековечить память Брумеля, но при этом экс-министр спорта РФ Виталий Мутко в данной инициативе отказал. Для меня это было удивлением. Я могу подозревать, что от Мутко шёл такой негатив, потому что я неоднократно в разных эфирах говорил, что Мутко лично в числе других причастен к допинговым скандалам, которые начались несколько лет назад в России и продолжаются до сих пор. Было какое-то противодействие и длилось оно очень долго.

Была проведена колоссальная работа. Когда мы открывали бюст в Доме художника, я предложил идею подарить копию бюста в музей Международного олимпийского комитета и в музей Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ныне World Athletics, – прим.). Я буду стремиться, чтобы два бюста ушли в эти организации.

Стоит отметить, что открытие бюста прошло торжественно: был гимн России, прошла рота почётного караула. Достойная установка совершилась благодаря исключительной поддержке министра обороны РФ Сергея Шойгу. В бытность я в Министерстве МЧС России я был начальником команды по олимпийским видам спорта и первые золотые олимпийские медали ведомству принесли спортсмены после моего приглашения. Хотел бы Шойгу лишний раз поблагодарить, а также лишний раз напомнить о великом спортсмене Валерии Брумеле.

Открытие памятника Валерию Брумелю на Новодевичьем кладбище в Москве(2020)|Фото: Накануне.RU

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"Пять лет не могли установить". Спортивный эксперт рассказал о трудностях установки памятника олимпийскому чемпиону в прыжках в высоту Валерию Брумелю

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Теги: Валерий Брумель, памятник, открытие, Алексей Кустов



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