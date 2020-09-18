Замглавы администрации губернатора Пермского края заболел коронавирусом

Замглавы администрации губернатора Пермского края Николай Иванов сообщил на своей странице в Facebook, что заразился коронавирусом, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По его словам, болезнь протекает в легкой форме. Он лечится дома.

17 сентября стало известно, что COVID-19 подтверждён у губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Также инфекция выявлена у депутата пермской гордумы Ильи Лисняка. Он госпитализирован. Депутат Добрянской думы Марк Коробов ушёл на больничный в связи с аналогичным диагнозом. Не миновала болезнь и депутата Госдумы от Прикамья Игоря Сапко. Летом от коронавируса лечились ещё два депутата пермской городской думы – Александр Филиппов и Владимир Плотников.