Высокинский поручил начать проектные работы по строительству местного проезда вдоль Блюхера

Глава уральской столицы Александр Высокинский распорядился начать подготовку проектов планировки и межевания территории для организации проезда под эстакадой до ул. Бархотской и строительства участков улиц Блюхера, Сахалинской, Владивостокской и Камчатской. Поручение мэр адресовал ООО "ЭФЕС", сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики городской администрации.

Напомним, что глава Екатеринбурга лично брал на контроль вопрос строительства местного проезда вдоль улицы Блюхера. Об этом он сообщил во время объезда Кировского района, отметив необходимость обустройства подъездных путей и расширения улично-дорожной сети в новом квартале возводимого жилья.