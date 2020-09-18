Forbes назвал богатейших российских депутатов и чиновников

Журнал Forbes обновил рейтинг 100 богатейших российских госслужащих и депутатов. Совокупный доход участников списка составил 65,8 млрд рублей - на 4,1 млрд больше, чем по итогам 2018 года.

Отмечается, что рейтинг существенно обновился: почти половина его участников отсутствовала в прошлогоднем списке, в том числе его лидер.

На первом месте - депутат Сахалинской областной думы Дмитрий Пашов, возглавляющий предприятие по добыче краба, покупкой доли в котором интересовалась Ксения Собчак. Владелец ООО "Монерон" заработал за прошлый год 6,2 млрд руб.

На второй строке - Игорь Евтушок (депутат заксобрания Камчатского края, совладелец "Океанрыбфлота") — 5,4 млрд руб.

Третьим в списке значится Константин Струков (вице-спикер заксобрания Челябинской области, президент ГК "Южуралзолото") — 5 млрд руб.

Далее следуют Валерий Пономарев (член Совета федерации от Сахалинской области, совладелец "Океанрыбфлота") — 2,8 млрд руб.; Александр Басанский (депутат Магаданской областной думы, владелец Колымского производственно-коммерческого концерна "Арбат") — 2,7 млрд руб.