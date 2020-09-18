Студентам УрФУ пришли положительные тесты на коронавирус

В Уральском Федеральном университете зафиксировано пять случаев заражения коронавирусной инфекцией. Заболели четыре студента и один сотрудник гуманитарного института. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе вуза, все зараженные, а также контактировавшие с ними студенты и сотрудник изолированы.

"На дистанционное обучение переведены отдельные академические группы филологического и психологического департаментов, где обучаются заболевшие. Качество образования при этом сохраняется. Обязательное условие возвращения на занятия в корпуса - два отрицательных теста на коронавирус", - сообщили в вузе.

Там также подчеркнули, что случаи заражения с численностью всего в пять человек нельзя назвать вспышкой по правилам Роспотребнадзора. На данный момент на входе в учебные и студенческие корпуса осуществляется термометрия. Также проводится дополнительная обработка поверхностей, аудиторий и лабораторий. Сохраняется масочный режим.