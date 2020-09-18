Замглавы Ноябрьска перешла на работу в окружной парламент

Замглавы администрации Ноябрьска по социальной сфере Надежда Гудкова уволилась. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Причиной увольнения стало избрание Надежды Гудковой в заксобрание Ямало-Ненецкого автономного округа.

Напомним, она избиралась по округу №7 и заменила заместителя председателя комитета заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа по промышленности, природопользованию и экологии, члена комитета по экономической политике, бюджету и финансам Павла Крюкова.

По округу №8 победу одержал депутат гордумы Ноябрьска, главврач "Скорой помощи" Виктор Гордиенко. В парламенте он займет место Игоря Крутикова. Накануне депутаты думы Ноябрьска досрочно прекратили его полномочия.