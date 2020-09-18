18 Сентября 2020
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Общество За рубежом
(2004) |

Израиль первым в мире ввел повторный карантин из-за COVID-19

Израиль стал первой в мире страной, которая ввела повторный карантин из-за новой коронавирусной инфекции.

Ограничительные меры вступили в силу на три недели, однако власти заявили о возможности их продления. Гражданам запрещено отдаляться от своих домов на расстояние более чем на километр, есть ряд исключений.

Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху объявил о программе по экономической поддержке граждан и предпринимателей, которые могут пострадать из-за ограничений, передает РИА Новости.

В середине мая в Израиле заболеваемость COVID-19 сократилась до единичных случаев в сутки, однако уже в следующем месяце вновь начала расти. 17 сентября сообщалось о почти 6 тысячах выявленных заболевших за сутки.

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Израиль первым в мире ввел повторный карантин из-за COVID-19

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Теги: израиль, коронавирус, карантин



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