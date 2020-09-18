В Екатеринбурге пара предалась оральным утехам прямо на остановке

В уральской столице осеннее обострение и жители города поддались романтическому настроению. На перекрестке улиц Челюскинцев – Папанина молодая пара предалась оральным утехам прямо на трамвайной остановке. Об этом сообщает подписчик паблика Инцидент Екатеринбург со ссылкой на собственное видео.

Мужчина записал взбунтовавшихся любовников на камеру и даже окликнул их, на что те заулыбались и жестом показали "класс".

В комментариях жители города в большинстве своем смеются над ситуацией, предполагая всевозможные предыстории.