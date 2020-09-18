В Пермском крае ветераны труда жалуются, что не могут купить льготный проездной

В Пермском крае ветеран труда не смогла купить проездной со скидкой. Ранее глава края подписал закон, позволяющий этой категории жителей платить меньше, однако выяснилось, что льгота работает не всегда, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Я, ветеран труда, приобрела сегодня, 18 сентября, социальный проездной билет за полную стоимость. Хотя 22 апреля главой Пермского края подписан закон по дополнительной поддержке ветеранов труда – введении 50% скидки на льготный проездной с 1 мая по 31 октября ежегодно", - говорится в обращении Людмилы, поступившем в редакцию.

В краевом минтрансе Накануне.RU сообщили, что за полцены нельзя купить проездной, если речь идёт про автобусы или про муниципальные маршруты.

"Согласно закону от 21 апреля "О внесении изменения в статью 4 Закона Пермского края "О ветеранах труда Пермского края", ветераны труда Пермского края могут купить проездной для проезда на городском пассажирском транспорте (кроме такси), на пригородном автомобильном транспорте (кроме такси), за полную стоимость – 810 руб. При этом они могут купить билеты на проезд железнодорожным и водным транспортом пригородного сообщения со скидкой 50 % в период с 1 мая по 31 октября ежегодно, без учета уровня дохода гражданина", - уточнили в министерстве.

Напомним, 22 апреля глава региона Дмитрий Махонин подписал закон по дополнительной поддержке ветеранов труда. Заявлялось, что любой из них, вне зависимости от уровня доходов, может использовать проездной с 1 мая по 31 октября ежегодно.