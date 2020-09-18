18 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область
ДТП в Волчанске (2020) | Фото: СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области

Водитель, насмерть сбивший 15-летнюю девушку в Волчанске, заключен под стражу

Мужчина, сбивший на кроссовере 15-летнюю девушку в Волчанске, отправился под стражу. Об этом Накануне.RUсообщили в пресс-службе СКР Свердловской области.

Напомним, инцидент произошел вечером 12 сентября 2020 г. водитель автомобиля, будучи в состоянии алкогольного опьянения, сбил подростка и скрылся с места преступления. От полученных травм девушка скончалась.

ДТП в Волчанске(2020)|Фото: СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области

Следственным отделом по городу Краснотурьинск регионального СКР предъявлено обвинение 42-летнему жителю Волчанска в совершении преступления, предусмотренного п.п."а","б" ч.4 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершённое лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, сопряжённое с оставлением места дорожно-транспортного происшествия), наказание за которое предусматривает от 5 до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет

На данный момент СКР продолжает следственные мероприятия. Следователи также обратились в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд, рассмотрев представленные материалы, согласился с доводами Следственного комитета, заключив обвиняемого под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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Водитель, насмерть сбивший 15-летнюю девушку в Волчанске, заключен под стражу

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Теги: водитель, ДТП, подросток, смерть, СКР. суд



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