Путину доложат о ситуации с Навальным, если в деле появится химоружие, - Песков

Президенту РФ Владимиру Путину не докладывают регулярно о ходе проверки, которая идет в связи со случившимся с Алексеем Навальным, заявили в Кремле.

"Если бы были бы какие-то следы химического оружия на территории Российской Федерации, безусловно, президенту бы об этом доложили незамедлительно", - сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он добавил, что это было бы "абсолютное ЧП", передает "Интерфакс".

Также Песков назвал абсурдной версию о бутылке с "Новичком" в деле блогера. По словам специалистов, такую бутылку вряд ли кто-то смог бы вывезти из страны, так как сразу получил бы поражение.

"То, что могло бы стать уликой в пользу отравления, к сожалению, было вывезено. Почему — это дополнительный вопрос", — сказал представитель Кремля.

Напомним, соратники Алексея Навального заявляют, что бутылка, на которой были якобы обнаружены следы яда "Новичок", была взята из номера в томской гостинице, где останавливался блогер.

В Фонде борьбы с коррупцией (ФБК) утверждают, что забрали эту бутылку из номера лично, а спустя две недели немецкая лаборатория обнаружила на ней следы "Новичка".