В Магнитогорске фельдшера наркодиспансера приговорили к условному сроку за взятки и мошенничество

В Магнитогорске фельдшера наркологического диспансера приговорили к 4 годам условно за получение взяток, служебный подлог и мошенничество, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В ноябре – декабре 2018 г. обвиняемая через посредников получила взятки в размере 14 тыс. и 10 тыс. руб. за внесение ложных сведений в официальные документы. В частности, она указала об отсутствии у двоих граждан состояния опьянения на момент проведения медицинских освидетельствований.

В 2018-2019 гг. она совершила хищение денежных средств у троих граждан, введя их в заблуждение относительно внесения ложных сведений в медицинские документы. Таким образом, она получила 58 тыс. руб. Однако проведенные исследования на состояние алкогольного опьянения изначально показали отрицательный результат.