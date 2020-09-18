ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

Совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%.

Решение было принято на фоне снижения дезинфляционных рисков, более быстрого, чем ожидалось, восстановления экономики и ослабления рубля, говорится в материалах ЦБ.

Напомним, 19 июня Банк России впервые за историю существования ключевой ставки (с 2013 года) снизил ее до 4,5%.

В июле Центробанк снизил ключевую ставку до нового исторического минимума – 4,25%.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что главным ориентиром для решений по ставке будет инфляция.