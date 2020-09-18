Перед судом предстал житель Екатеринбурга, который поджег своего начальника посреди улицы

Следователи СКР Свердловской области собрали достаточную доказательную базу по уголовному делу в отношении жителя Екатеринбурга, который обвиняется в поджоге своего работодателя.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СКР, 14 сентября 2019 г. обвиняемый осуществлял работы по кошению травы вблизи одного из домов по переулку Базовый в Екатеринбурге. В процессе работы он вступил в конфликт со своим работодателем, после чего схватил канистру с легоковоспламеняющейся жидкостью, которой заправлялись триммеры, облил начальника и поджег. В результате происшествия произошло возгорание также части тротуара и припаркованного автомобиля "Газель", на которые попала горючая жидкость. Впоследствии пострадавший скончался в больнице.

Уголовное дело по п.п."д","е" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство с особой жестокостью, совершенное общеопасным способом) было направлено в Свердловский областной суд, который уже приступил к его рассмотрению по существу.