Всплыли новые подробности отравления сургутских подростков неизвестным веществом

Неизвестное психоактивное вещество, которым отравились сургутские подростки, могло принадлежать родственнику одного из них, сообщает "Сургутинформтв".

Издание сообщает, что взрослый якобы является фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье "Распространение наркотиков". В СКР эту информацию официально не комментируют.

Напомним, трагедия произошла в четверг в Сургуте. 15-летний юноша в результате отравления скончался. Его знакомая, предположительно, одноклассница, в больнице, идет на поправку.

Проверку также проводят прокуратура Сургута и комиссия по делам несовершеннолетних. Правоохранителям предстоит изучить обстоятельства отравления.