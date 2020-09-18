На довыборы в гордуму Екатеринбурга выдвинулся четвертый кандиат

На дополнительные выборы депутатов Екатеринбургской городской думы седьмого созыва выдвинулся четвертый кандидат. Как сообщается на официальном сайте избирательной комиссии города, им стал временно неработающий житель Екатеринбурга Алексей Николаевич Долгов. Это уже третий кандидат, который выдвигается по одномандатному избирательному округу №9.

Напомним, что в августе гордума досрочно прекратила полномочия депутатов по двум одномандатным округам – Олега Кагилева (округ №3) и Елены Дерягиной (округ №9). По закону, в этом случае необходимо провести дополнительные выборы. Они назначены на 22 ноября 2020 года.

Первым претендентом на думский мандат стал 33-летний бизнесмен Павел Гордеев. Он выдвинулся по одномандатному избирательному округу №9. После еще одним кандидатом стал 34-летний Ярослав Мелехин. Он пойдет самовыдвиженцем по избирательному округу №3. Константин Плашиннов стал третьим кандидатом на думский мандат и вторым, кто выдвинулся по одномандатному избирательному округу №9.