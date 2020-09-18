Экс-мэр Перми, депутат Госдумы от Прикамья Игорь Сапко подхватил коронавирус

Бывший мэр Перми, а ныне – депутат Госдумы от края Игорь Сапко заразился коронавирусом, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"К сожалению, "ковидная зараза" не обошла стороной и меня. Нахожусь на больничном, в Перми. Чувствую себя хорошо, температура нормальная, заболевание протекает в относительно лёгкой форме. Наблюдают меня очень внимательные врачи. Всем, кто трудится сегодня на "передовой", хочется в очередной раз сказать огромное спасибо за титанический труд", - написал Сапко в своём Instagram.

17 сентября стало известно, что COVID-19 подтверждён у губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Также инфекция выявлена у депутата пермской гордумы Ильи Лисняка. Он госпитализирован. Депутат Добрянской думы Марк Коробов ушёл на больничный в связи с аналогичным диагнозом. Летом от коронавируса лечились ещё два депутата пермской городской думы – Александр Филиппов и Владимир Плотников.