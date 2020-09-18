Новый адвокат Ефремова просит дать актеру "условку"

Новый адвокат Михаила Ефремова попросил сократить срок актера в два раза, при этом назначенное наказание считать условным.

Апелляционная жалоба защитника Владимира Васильева поступила в Пресненский суд Москвы.

Юрист просит отменить или изменить приговор, назначить наказание артисту в виде лишения свободы сроком до 4 лет, которое следует считать условным, передает РИА Новости.

Напомним, 8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к 8 годам в колонии общего режима по делу о ДТП со смертельным исходом. Также артиста на три года лишили водительских прав. Помимо этого, суд постановил удовлетворить гражданские иски родственников погибшего Сергея Захарова на 800 тысяч рублей.

Добавим, что лизинговая компания, владевшая попавшим в ДТП с Михаилом Ефремовым фургоном, также обжаловала приговор актеру. "Стоун-XXI" просит отменить наказание и признать себя потерпевшей по делу.