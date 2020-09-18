Правительство Украины готовит для Донбасса "закон о коллаборантах"

Кабмин Украины готовит для Донбасса "закон об ответственности", по которому будут преследовать жителей ДНР и ЛНР, которых в Киеве сочтут "коллаборантами". Об этом заявил украинский вице-премьер Алексей Резников, выступая в Раде.

Читайте также: Первый замглавы украинской делегации в ТКГ согласен на всеобщую амнистию для Донбасса

"Нам придется определять, кто такие коллаборанты, кто преступники, а кто заложники. Кто подпадает под амнистию, а кто ни в коем случае и должен нести наказание по полной", - сказал чиновник.

Также он исключил закрепление в конституции Украины особого статуса Донбасса и его реинтеграцию.

При этом особый статус и полная амнистия для всех участников боевых действий предусмотрены Минскими соглашениями.

В феврале глава МВД Украины Арсен Аваков тоже обещал "закон о коллаборантах" вместо амнистии.