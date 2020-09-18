18 Сентября 2020
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Глава администрации города Муравленко, ЯНАО (2019) | Фото:Накануне.RU

Глава Ямала официально назначил экс-мэра Муравленко своим заместителем

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов сегодня официально назначил экс-мэра Муравленко Александра Подорогу своим заместителем, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Александр Подорога также включен в состав правительства.

Напомним, накануне депутаты городской думы приняли досрочную отставку мэра.

Муниципалитетом Подорога руководил с 2012 г. Трудовую деятельность начал в 1996 г. механиком, после - заместителем главного инженера МУП НПО ЖКХ в Ноябрьске. С 2002 г. работал главным инженером Управления "Муравленковскспецавтотранс" ОАО "Сибнефть-ННГ", главнымн Иженером, а затем директором в Муравленковской транспортной компании. В 2011 г. занял должность заместителя главы администрации города Муравленко по городскому хозяйству, откуда и перешел на должность главы администрации.

Женат, воспитывает сына.

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Глава Ямала официально назначил экс-мэра Муравленко своим заместителем

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Теги: Дмитрий Артюхов, Александр Подорога, назначение



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