18 Сентября 2020
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Политика Челябинская область
Избирательная комиссия Челябинской области, Сергей Обертас (2020) | Фото: Накануне.RU

Кандидат от ЛДПР обжаловал итоги распределения мандатов в челябинское заксобрание

Кандидат в депутаты Законодательного собрания Челябинской области от ЛДПР Константин Киреев подал в облизбирком и прокуратуру жалобы с требованием пересмотреть итоги распределения мандатов в областной парламент, передает корреспондент Накануне.RU.

"Партия ЛДПР набрала на Южном Урале почти 100000 голосов, КПРФ- около 104000, а партия Пенсионеров около 50000. В итоге у КПРФ - 4 мандата, у ЛДПР - 3 мандата, у Партии Пенсионеров едва перешагнувшей 5% барьер - 2 мандата! Считаю это несправедливым! Поданы жалобы в Прокуратуру и облизбирком", - сообщил Киреев на своей странице в соцсети.

Напомним, 17 сентября избирательная комиссия Челябинской области утвердила результаты выборов депутатов Законодательного собрания региона и определила новый состав областного парламент. По итогам обработки 100% протоколов УИК, шесть партий преодолели 5% барьер и были допущены к распределению депутатских мандатов. В результате по единому округу "Единая Россия" получила 15 мандатов, "Справедливая Россия" – пять, КПРФ – четыре, ЛДПР – три, "Партия пенсионеров" – два, а "Зеленая альтернатива" – один.

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Кандидат от ЛДПР обжаловал итоги распределения мандатов в челябинское заксобрание

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Теги: ЛДПР, Константин Киреев, выборы в ЗСО, жалоба,



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