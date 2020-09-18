Кандидат от ЛДПР обжаловал итоги распределения мандатов в челябинское заксобрание

Кандидат в депутаты Законодательного собрания Челябинской области от ЛДПР Константин Киреев подал в облизбирком и прокуратуру жалобы с требованием пересмотреть итоги распределения мандатов в областной парламент, передает корреспондент Накануне.RU.

"Партия ЛДПР набрала на Южном Урале почти 100000 голосов, КПРФ- около 104000, а партия Пенсионеров около 50000. В итоге у КПРФ - 4 мандата, у ЛДПР - 3 мандата, у Партии Пенсионеров едва перешагнувшей 5% барьер - 2 мандата! Считаю это несправедливым! Поданы жалобы в Прокуратуру и облизбирком", - сообщил Киреев на своей странице в соцсети.

Напомним, 17 сентября избирательная комиссия Челябинской области утвердила результаты выборов депутатов Законодательного собрания региона и определила новый состав областного парламент. По итогам обработки 100% протоколов УИК, шесть партий преодолели 5% барьер и были допущены к распределению депутатских мандатов. В результате по единому округу "Единая Россия" получила 15 мандатов, "Справедливая Россия" – пять, КПРФ – четыре, ЛДПР – три, "Партия пенсионеров" – два, а "Зеленая альтернатива" – один.