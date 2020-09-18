18 Сентября 2020
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Общество За рубежом
Коллаж, коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

Ученые: Политика карантинов - это ошибка, они не снижают заболеваемость и смертность от коронавируса

Датское издание Weekendavisen пишет, что политика карантинов как ответ на распространение коранавируса является ошибочной. Об этом все чаще говорят ученые.
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"В целом политика карантинов весной 2020 года представляется ошибкой со стороны правительств, которая будет иметь долгосрочные последствия", - говорит профессор экономики Орхусского университета Кристиан Бьёрнсков, которого цитирует ИноСМИ.ru.

Изменение в оценках происходит потому, что вместо медиков, которые поначалу задавали тон, сейчас за дело взялись социологи и экономисты.

Бьёрнсков поучаствовал в работе по сравнительному анализу 24 европейских стран. Изучалась связь между уровнем строгости карантина в первой половине 2020 года и смертностью в отдельных странах. Строгость карантина оценивалась по 13 показателям: закрытию школ, учреждений, границ, запрету покидать дома и пр.

Для более адекватной оценки смертность бралась не та, которую сообщают страны, поскольку везде есть вопросы к статистике смертей от коронавируса, а общая смертность, которая сравнивалась со средней смертностью за тот же период в предыдущие три года.

"Таким образом можно тщательно проследить, что происходило после введения карантина в разных странах. И если карантин сыграл решающую роль в попытках затормозить распространение инфекции, а значит, и снизить количество умерших, резкий эффект от него должен быть виден через две-три недели после его введения. Потому что инкубационный период вируса составляет семь-десять дней, и еще пять дней требуется, чтобы человек заболел серьезно. Однако такой картины я нигде не увидел", - заявил Бьёрнсков.

Иными словами, строгость карантина никак не повлияла на уровень смертности, а значит, он был излишним и ошибочным.

При этом ученый отметил, что через две-три недели после введения карантина наблюдался небольшой эффект, но он был статистически незначимым (т.е. на самом деле его могло и не быть), а через четыре недели и вовсе сошел на нет.

"Если сравнить страны на основании введенного ими карантина, окажется, что нет никакой связи между тем, насколько строгим он был, и общей смертностью после пика заболеваемости", - заключил Бьёрнсков.

Группа канадских и американских исследователей-медиков из Университета Торонто также пишет в издании ClinicalMedicine, что не обнаруживается никакой связи строгости карантинных мер со смертностью. Зато есть другая интересная связь - с лишним весом и преклонным возрастом. В странах, где много полных и пожилых людей, рост смертности выше. Также обнаружено, что чем больше медсестер на душу населения, тем меньше смертность. То есть более важным фактором является уровень системы здравоохранения, а не введение карантина.

Интереснейший результат был получен при моделировании ситуации в Швеции, если бы она ввела карантин. Макроэкономист и профессор Тюбингенского университета Гернот Мюллер с коллегами использовали данные 13 стран Западной Европы, которые по ряду параметров напоминают Швецию, но при этом в той или иной степени вводили карантин, чтобы смоделировать "искусственную Швецию", принявшую строгие меры, и сравнить со Швецией реальной. Оказалось, что в этом случае в Швеции вдвое снизилось бы количество зараженных и на треть - умерших. Но "она бы и близко не подошла к показателям Дании и Норвегии".

Мюллер делает следующий вывод: в Швеции не было фундаментальных изменений в личном поведении людей (гигиена рук, физическая дистанция, избегание массовых мероприятий), которые из-за отсутствия карантина не ощущали опасности. Поэтому важен не сам карантин, а более ответственное и внимательное к своему здоровью поведение граждан.

Биолог Стэнфордского университета и нобелевский лауреат Майкл Левитт отмечает, что собственный страх заразиться является реальной борьбой с распространением инфекции.

Данные исследования доказывают, что введение карантина было почти бесполезной мерой с точки зрения торможения распространения коронавируса, но нанесло большой удар по экономике. Это подтверждает и то, на что не раз обращало внимание Накануне.RU: в Белоруссии и Швеции, которые не вводили карантин, заболеваемость инфекцией имеет те же масштабы, что и во многих других странах, которые его вводили. Но по уровню летальности в Белоруссии ситуация в 7 раз лучше, т.е. гораздо более важным фактором является состояние системы здравоохранения в стране, а не закрытие предприятий и изоляция людей.

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Ученые: Политика карантинов - это ошибка, они не снижают заболеваемость и смертность от коронавируса

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Теги: коронавирус, карантин, смертность



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