Ученые: Политика карантинов - это ошибка, они не снижают заболеваемость и смертность от коронавируса

Датское издание Weekendavisen пишет, что политика карантинов как ответ на распространение коранавируса является ошибочной. Об этом все чаще говорят ученые.

"В целом политика карантинов весной 2020 года представляется ошибкой со стороны правительств, которая будет иметь долгосрочные последствия", - говорит профессор экономики Орхусского университета Кристиан Бьёрнсков, которого цитирует ИноСМИ.ru.

Изменение в оценках происходит потому, что вместо медиков, которые поначалу задавали тон, сейчас за дело взялись социологи и экономисты.

Бьёрнсков поучаствовал в работе по сравнительному анализу 24 европейских стран. Изучалась связь между уровнем строгости карантина в первой половине 2020 года и смертностью в отдельных странах. Строгость карантина оценивалась по 13 показателям: закрытию школ, учреждений, границ, запрету покидать дома и пр.

Для более адекватной оценки смертность бралась не та, которую сообщают страны, поскольку везде есть вопросы к статистике смертей от коронавируса, а общая смертность, которая сравнивалась со средней смертностью за тот же период в предыдущие три года.

"Таким образом можно тщательно проследить, что происходило после введения карантина в разных странах. И если карантин сыграл решающую роль в попытках затормозить распространение инфекции, а значит, и снизить количество умерших, резкий эффект от него должен быть виден через две-три недели после его введения. Потому что инкубационный период вируса составляет семь-десять дней, и еще пять дней требуется, чтобы человек заболел серьезно. Однако такой картины я нигде не увидел", - заявил Бьёрнсков.

Иными словами, строгость карантина никак не повлияла на уровень смертности, а значит, он был излишним и ошибочным .

При этом ученый отметил, что через две-три недели после введения карантина наблюдался небольшой эффект, но он был статистически незначимым (т.е. на самом деле его могло и не быть), а через четыре недели и вовсе сошел на нет.

"Если сравнить страны на основании введенного ими карантина, окажется, что нет никакой связи между тем, насколько строгим он был, и общей смертностью после пика заболеваемости ", - заключил Бьёрнсков.

Группа канадских и американских исследователей-медиков из Университета Торонто также пишет в издании ClinicalMedicine, что не обнаруживается никакой связи строгости карантинных мер со смертностью. Зато есть другая интересная связь - с лишним весом и преклонным возрастом. В странах, где много полных и пожилых людей, рост смертности выше . Также обнаружено, что чем больше медсестер на душу населения, тем меньше смертность . То есть более важным фактором является уровень системы здравоохранения, а не введение карантина.

Интереснейший результат был получен при моделировании ситуации в Швеции, если бы она ввела карантин. Макроэкономист и профессор Тюбингенского университета Гернот Мюллер с коллегами использовали данные 13 стран Западной Европы, которые по ряду параметров напоминают Швецию, но при этом в той или иной степени вводили карантин, чтобы смоделировать "искусственную Швецию", принявшую строгие меры, и сравнить со Швецией реальной. Оказалось, что в этом случае в Швеции вдвое снизилось бы количество зараженных и на треть - умерших. Но "она бы и близко не подошла к показателям Дании и Норвегии".

Мюллер делает следующий вывод: в Швеции не было фундаментальных изменений в личном поведении людей (гигиена рук, физическая дистанция, избегание массовых мероприятий), которые из-за отсутствия карантина не ощущали опасности. Поэтому важен не сам карантин, а более ответственное и внимательное к своему здоровью поведение граждан .

Биолог Стэнфордского университета и нобелевский лауреат Майкл Левитт отмечает, что собственный страх заразиться является реальной борьбой с распространением инфекции.