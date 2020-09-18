Скины и портрет Гитлера: появились новые факты из жизни "уктусского стрелка"

Близится исход самого громкого процесса на Урале последних лет. Приговор "стрелку с Уктуса" вынесут уже 29 сентября. В Свердловском областном суде закончились прения по делу Алексея Александрова. Прокуратура запросила для мужчины пожизненное, а судья Александр Сварцев отклонил ходатайство о повторной психиатрической экспертизе для обвиняемого.

Напомним, что тела Ксении Салтановой и Натальи Кузнецовой были найдены в конце августа 2018 года. Несчастные были застрелены во время пикника (девушки отдыхали и ели пиццу). Долгое время следователи и полиция не могли найти подозреваемых. Лишь осенью 2019 года был задержан житель Уктуса Алексей Александров. В его доме была найдена самодельная винтовка с патронами. Как ранее писало Накануне.RU, Александров заявлял, что убийство совершил из-за странной теории, где фигурируют центральный буфер хранения негативных эмоций и смертельный урон.

Теперь в распоряжении Накануне.RU оказались ранее не обнародованные факты из жизни подсудимого. Материалами дела с нашим агентством поделился источник в следственных органах.

С самого детства у Александрова было психическое заболевание. В нашей редакции есть медицинская справка, в которой говорится о нарушении неврологического характера, характеризующемся снижением способности к умственному труду и обучению.

Ранее уже стало известно, что обвиняемый терпел систематические издевательства и избиения в учебных заведениях. Теперь также выяснилось, что бывший инженер завода имени Калинина еще в детстве мог умереть. На одном из допросов в январе 2020 года он заявил о том, что еще в школе мог выпасть из окна 4 этажа. А во время обучения в училище Александров не ходил обедать, чтобы у него не отнимали деньги, а каждый день фактически на протяжении всего периода учебы вместо обеда выпивал стакан горячей воды, причем приходил в столовую примерно посреди пары. 15-летний студент боялся взять с собой при этом даже бутерброд.

Судя по материалам дела, Александров является очень слабохарактерным. Однажды жена выговаривала нынешнему сидельцу временного изолятора за то, что он отдал бутылку воды мужчине в электричке, когда тот попросил.

"Он не мог отговориться. Фактически Александров не мог отказать никому, если у него о чем-то просили. Скорее всего, жена Александрова относилась к нему после этого случая [с водой] довольно пренебрежительно", - гласит вывод следователя.

Алексей Александров воспринял поход на убийство как настоящую охоту. В толстенных томах дела есть информация о том, что он приобрел вещи цвета хаки за 3 тыс. руб. незадолго до убийства.

Также, как выяснилось из материалов следствия, у Александрова нашли видеоролики с избиением лиц неславянской национальности. В томах дела указано, что в его компьютере обнаружено видео 2006 года, где бьют представителей Средней Азии и Кавказа. В одной из папок следователи наткнулись и на портрет Адольфа Гитлера. Александров при этом маниакально помешан на компьютерных играх – стрелялках (серия Half Life и игры фирмы "Руссобит").

В документах дела есть рапорт о том, что у Александрова во время пребывания в следственном изоляторе были галлюцинации. Именно из-за этого его несколько раз не возили на следственные эксперименты. Это может вызывать сомнения в заключении о вменяемости. Помимо всего прочего стало известно, что подсудимый в СИЗО часто отказывается от еды и сидит, закрыв уши руками. Также он не общается с сотрудниками ОНК (наблюдательной комиссии за местами лишения свободы).

Приговор "стрелку с Уктуса" вынесут уже 29 сентября. Сам он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Гособвинение запросило для мужчины пожизненное заключение за жуткое преступление, шокировавшее весь Урал.