Utair возобновляет рейс Тюмень - Екатеринбург с 1 октября

Авиакомпания Utair возобновляет рейсы по направлению Тюмень — Екатеринбург. Уже с 1 октября вылеты будут осуществляться 5 раз в неделю: по вторникам, средам, четвергам, субботам и воскресеньям — в 9.20. Отправление из Екатеринбурга по вторникам и субботам — в 22.00, по средам — в 17.50, по четвергам и воскресеньям — в 17.30.

"Мы продолжаем развивать географию полетов из Тюмени, потому что они востребованы у пассажиров. Рейс в Екатеринбург будет выполнять комфортабельный самолет ATR 72 на 70 кресел. Билеты от 1515 ₽ можно приобрести на сайте utair.ru или в мобильном приложении авиакомпании", — прокомментировал президент "Utair — Пассажирские авиалинии" Павел Пермяков.

Время в пути составит 1 час 10 минут.