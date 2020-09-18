Следователи просили мэра осушить Исеть, чтобы найти винтовку "уктусского стрелка"

Уральские сыщики пошли на нетривиальный ход в поисках орудия убийства двух девушек на Уктусе. После задержания подозреваемого Алексея Александрова свердловские следователи просили мэра Екатеринбурга Александра Высокинского изменить уровень воды в Исети для того, чтобы было легче искать оружие. Документ из материалов дела, оказавшийся в распоряжении Накануне.RU, датирован концом декабря 2019 года.

Вице-мэр Алексей Бубнов отправил отказ правоохранителям. Причиной стало то, что это могло поставить под угрозу жизни екатеринбуржцев, сокращающих зимой путь по льду, а также привести к гибели рыб.

"Изменение уровней воды в водных объектах в период зимнего времени не рекомендуется в связи с возможным изменением прочности ледяного покрова и появлением вероятности его излома, что приводит к снижению уровня безопасности людей на водных объектах, а также может привести к массовой гибели биоресурсов", - гласит ответ чиновника.

Замглавы добавляет, что направил данную бумагу по поручению мэра уральской столицы Александра Высокинского.

Напомним, тела Ксении Салтановой и Натальи Кузнецовой были найдены на Уктусе в конце августа 2018 года. Несчастные были застрелены во время пикника (девушки отдыхали и ели пиццу). Долгое время следователи и полиция не могли найти подозреваемых. Лишь осенью 2019 года был задержан житель Уктуса Алексей Александров. В его доме была найдена самодельная винтовка с патронами. Александров заявлял, что убийство совершил из-за странной теории, где фигурируют центральный буфер хранения негативных эмоций и смертельный урон. Ему светит пожизненный срок.