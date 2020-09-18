В Ярославской области задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве двух девочек

В Ярославской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве двух девочек.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, это ранее судимый сожитель матери убитых сестер. Известно, что он сидел в тюрьме за совершение особо тяжких преступлений, в том числе убийства.

Тела сестер были обнаружены в квартире в городе Рыбинск 15 сентября. Девочки – 2006 и 2011 годов рождения – перед смертью были изнасилованы.

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов назначил вознаграждение в 500 тысяч рублей за информацию об убийце.

Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова предложила организовать пожизненный административный надзор за педофилами после их освобождения из мест лишения свободы.

В прошлом году МВД заявило, что в России зафиксирован быстрый и значительный рост преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Наибольшую тревогу у правоохранителей вызывает тот факт, что каждое шестое преступление совершается в семье.