"Недооценки соперника не было". "Динамо" вылетело из Лиги Европы, проиграв тбилисскому "Локомотиву"

Московское "Динамо" потерпело поражение от тбилисского "Локомотива" и вылетело из Лиги Европы УЕФА.

Выездной матч в Тбилиси квалификационного раунда турнира завершился со счётом 1:2. В составе грузинского клуба отличились Ираклий Сихарулидзе и Мамия Гавашелишвили, у россиян забил Николай Комличенко.

"Недооценка – это полные глупости. Мы очень серьёзно отнеслись к сопернику. "Локомотив" - хорошая команда, быстрая, здорово переходит из обороны в атаку", - отметил после матча главный тренер "Динамо" Кирилл Новиков.

Тренер также подчеркнул, что его команда безобразно сыграла в обороне в определённых эпизодах.

В СМИ сегодня сообщают, что в клубе начали поиск нового главного тренера.

Добавим, что в предстоящем еврокубковом футбольном сезоне выступят ещё пять представителей из России.