"За особые заслуги и повышение авторитета партии": спикера южноуральского парламента наградили грамотой

Заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак вручил в Москве председателю Законодательного собрания Челябинской области Владимиру Мякушу благодарственную грамоту. Об этом сообщает пресс-служба заксобраиня.

В документе говорится, что Владимир Мякуш удостоен благодарственной грамоты за особые заслуги в повышении авторитета партии "Единая Россия" и успешное руководство деятельностью Челябинского регионального отделения партии. Награда была вручена на заседании президиума генсовета партии "Единая Россия".

Как отметил секретарь генсовета партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак, Мякуш возглавил Челябинское региональное отделение партии "Единая Россия" в 2005 году, пятнадцать лет назад, и за это время приобрел большой опыт партийно-политической. И этот опыт должен быть востребован в дальнейшем.

За полтора десятилетия под руководством Владимира Мякуша была проведена большая работа по партийному и кадровому строительству, формированию первичных партийных организаций. Сегодня в рядах регионального отделения "Единой России" состоят более 42 тысяч южноуральцев, более 29 тысяч являются ее сторонниками.

С 2006 года Владимир Мякуш возглавляет фракцию партии "Единая Россия" в Законодательном собрании Челябинской области. Фракция ведет свою работу регулярно, являясь площадкой для консолидации мнений, обсуждения важнейших вопросов партийного и государственного строительства. Именно фракция партии "Единая Россия" под руководством Владимира Мякуша зачастую инициирует важнейшие решения законодательного органа, оказывает поддержку инициативам губернатора Челябинской области.

Добавим, что по итогам выборов 11-13 сентября партия "Единая Россия" снова получила большинство мест в Законодательном собрании Челябинской области, Владимир Мякуш был избран депутатом в шестой раз.