Южноуральская правительственная структура начала регистрировать сделки с эскроу-счетами

В южноуральской "Корпорации жилищного строительства и ипотеки" (на 100% принадлежит правительству региона) началась регистрация первых сделок с эскроу-счетами на рынке недвижимости, сообщили Накануне.RU в пресс-службе корпорации.

В сентябре в 50 микрорайоне "Парковый" зарегистрированы первые сделки с использованием механизма эскроу. В одном из строящихся домов покупатели приобрели квартиры у застройщика АО "ЮУ КЖСИ", самыми популярными стали студии с одной или двумя спальнями. Сделки были зарегистрированы в Росреестре и дольщики готовятся вносить первые средства на эскроу-счета.

"Новая процедура не только гарантирует будущим собственникам, что их дом достроится, но и открывает новые возможности с точки зрения выгоды. В настоящий момент большинство банков активно выдает ипотеки по программе с господдержкой. Субсидированная ставка в этом случае снижается минимум до 6,5-6,4% годовых", - отметили в пресс-службе.

Как уточнили в корпорации, сегодня банки предлагают ипотечные условия по покупке недвижимости с государственной поддержкой и под процентную ставку в 4,1% на весь срок кредита, либо 0,7% на период строительства дома. Только в августе было зарегистрировано рекордное количество сделок по указанным программам, спрос подскочил по сравнению с августом 2019 года сразу на 38%.