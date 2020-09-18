"Бывает по-разному". В МБУ "ВОИС" рассказали о том, как справляются ливневки Екатеринбурга

В Уральской столице продолжается очистка ливневой канализации после сильных осадков, выпавших на город в начале недели. Сегодня сотрудники МБУ "ВОИС" очистили дождеприемник вблизи перекрестка улиц Серафимы Дерябиной - Шаумяна, рассказав журналистам о причинах засоров и потопов на улицах Екатеринбурга, сообщает корреспондент Накануне.RU.

По словам одного из рабочих, ситуация с ливневками всегда разная и предугадать объем работы невозможно. На один такой приемник уходит от 20 минут до двух часов. За это время напором воды мощностью около 120 бар вычищается весь мусор, в который входит все, что попадает непосредственно через решетку: листья, ветки, пакеты и другие мелкие объекты. Сразу же весь мусор выкачивается через трубу, после чего вывозится на очистительные сооружения предприятия. Оставшиеся камни, кирпичи и прочие крупногабаритные для трубы объекты рабочие достают вручную. По словам мастера участка дождевой канализации Екатеринбурга Артема Игнатова, данный мусор может оказаться результатом действий недобросовестных рабочих, которые в свое время ремонтировали дорогу и сбрасывали "лишний груз" в канализацию. Другой причиной также может являться ветхость некоторых участков, которые в течение длительного времени опадали "по кирпичику".

"Причина луж это забитые листвой ливневки, но проблемы с ливневкой не всегда зависят от служб очистки: чаще от служб по уборке городской территории от этих самых листьев и веток, - рассказывает сотрудник МБУ "ВОИС". - Чистка приемников осуществляется по заявкам в диспетчерскую службу, в которую могут позвонить жители города".

Всего по городу круглосуточно работает пять машин, вместимостью 9 кубометров. Одна такая машина способна за раз вместить в себя мусор с шести дождеприемников: от 1 до 3 кубометров в каждом. Выезд осуществляется по заявкам и как минимум раз в год в профилактических целях.

Несмотря на обеспеченность города достаточным количеством техники и регулярную работу специалистов, ливневки Екатеринбурга не справляются с капризной погодой Среднего Урала. И дело не в пропускной мощности сети, которая как раз и рассчитана на уральский климат, а в краже решеток, которые и не пропускают большую часть мусора в слив.

"С кражей люков у нас очень серьезная преступная обстановка, - сообщает Артем Игнатов. - За этот год закрыли (приобрели и накрыли решетками) около 500 дорожных колодцев. Еще очень много открыто: 14 числа у нас прошли торги, потому что того, что мы закупаем на год, нам не хватает. В понедельник должны приехать машины из Челябинска и будем закрывать около 200-250 пластиковых решеток. Это напрямую влияет на пропускную способность".

Что же касается обстановки в городе после сильного дождя накануне, мастер считает, что как такового потопа нет. Вся вода, которая и создала горожанам, в том числе и автовладельцам, проблемы с передвижением, сошла за несколько часов и в этом нет ничего странного: "Ливневки так и должны работать. Есть время, за которое она должна справиться. Дождь закончился, нужно подождать несколько часов". При этом Игнатов отметил, что все зависит от количества осадков.

Из более чем 450 км. сети в этом году было очищено около 60. При плановой очистке и в экстренных случаях рабочие трудятся двумя сменами по 12 ч. На проблемные участки, в особенности на "низких местах" города в такие дни выезжает спецтехника. Есть по словам мастера и ливневки, которые нуждаются в реконструкции, как на участке на Владивостокской. На Шефской также часто происходит затопление из-за ветхости сети.

Напомним, в начале недели МЧС выпустило предупреждение о сильных дождевых осадках на территории Свердловской области. Уже на следующий день Городские службы благоустройства Екатеринбурга сообщили, что успешно справились с последствиями проливных дождей, хотя среди горожан и продолжались споры по поводу качества работы вышеупомянутых служб.