18 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
Прочистка ливневой канализации (2020) | Фото: Накануне.RU

"Бывает по-разному". В МБУ "ВОИС" рассказали о том, как справляются ливневки Екатеринбурга

В Уральской столице продолжается очистка ливневой канализации после сильных осадков, выпавших на город в начале недели. Сегодня сотрудники МБУ "ВОИС" очистили дождеприемник вблизи перекрестка улиц Серафимы Дерябиной - Шаумяна, рассказав журналистам о причинах засоров и потопов на улицах Екатеринбурга, сообщает корреспондент Накануне.RU.

По словам одного из рабочих, ситуация с ливневками всегда разная и предугадать объем работы невозможно. На один такой приемник уходит от 20 минут до двух часов. За это время напором воды мощностью около 120 бар вычищается весь мусор, в который входит все, что попадает непосредственно через решетку: листья, ветки, пакеты и другие мелкие объекты. Сразу же весь мусор выкачивается через трубу, после чего вывозится на очистительные сооружения предприятия. Оставшиеся камни, кирпичи и прочие крупногабаритные для трубы объекты рабочие достают вручную. По словам мастера участка дождевой канализации Екатеринбурга Артема Игнатова, данный мусор может оказаться результатом действий недобросовестных рабочих, которые в свое время ремонтировали дорогу и сбрасывали "лишний груз" в канализацию. Другой причиной также может являться ветхость некоторых участков, которые в течение длительного времени опадали "по кирпичику".

Прочистка ливневой канализации(2020)|Фото: Накануне.RU

"Причина луж это забитые листвой ливневки, но проблемы с ливневкой не всегда зависят от служб очистки: чаще от служб по уборке городской территории от этих самых листьев и веток, - рассказывает сотрудник МБУ "ВОИС". - Чистка приемников осуществляется по заявкам в диспетчерскую службу, в которую могут позвонить жители города".

Всего по городу круглосуточно работает пять машин, вместимостью 9 кубометров. Одна такая машина способна за раз вместить в себя мусор с шести дождеприемников: от 1 до 3 кубометров в каждом. Выезд осуществляется по заявкам и как минимум раз в год в профилактических целях.

Прочистка ливневой канализации(2020)|Фото: Накануне.RU

Несмотря на обеспеченность города достаточным количеством техники и регулярную работу специалистов, ливневки Екатеринбурга не справляются с капризной погодой Среднего Урала. И дело не в пропускной мощности сети, которая как раз и рассчитана на уральский климат, а в краже решеток, которые и не пропускают большую часть мусора в слив.

"С кражей люков у нас очень серьезная преступная обстановка, - сообщает Артем Игнатов. - За этот год закрыли (приобрели и накрыли решетками) около 500 дорожных колодцев. Еще очень много открыто: 14 числа у нас прошли торги, потому что того, что мы закупаем на год, нам не хватает. В понедельник должны приехать машины из Челябинска и будем закрывать около 200-250 пластиковых решеток. Это напрямую влияет на пропускную способность".

Ливневая канализация(2020)|Фото: Накануне.RU

Что же касается обстановки в городе после сильного дождя накануне, мастер считает, что как такового потопа нет. Вся вода, которая и создала горожанам, в том числе и автовладельцам, проблемы с передвижением, сошла за несколько часов и в этом нет ничего странного: "Ливневки так и должны работать. Есть время, за которое она должна справиться. Дождь закончился, нужно подождать несколько часов". При этом Игнатов отметил, что все зависит от количества осадков.

Артем Игнатов(2020)|Фото: Накануне.RU

Из более чем 450 км. сети в этом году было очищено около 60. При плановой очистке и в экстренных случаях рабочие трудятся двумя сменами по 12 ч. На проблемные участки, в особенности на "низких местах" города в такие дни выезжает спецтехника. Есть по словам мастера и ливневки, которые нуждаются в реконструкции, как на участке на Владивостокской. На Шефской также часто происходит затопление из-за ветхости сети.

Напомним, в начале недели МЧС выпустило предупреждение о сильных дождевых осадках на территории Свердловской области. Уже на следующий день Городские службы благоустройства Екатеринбурга сообщили, что успешно справились с последствиями проливных дождей, хотя среди горожан и продолжались споры по поводу качества работы вышеупомянутых служб.

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"Бывает по-разному". В МБУ "ВОИС" рассказали о том, как справляются ливневки Екатеринбурга

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Теги: ливневки, канализация, дождеприемники, очистка, лужи, потоп, Екатеринбург



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