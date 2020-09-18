Облправительство опровергло заявление мэра Екатеринбурга о строительстве полигона ТКО

18 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Свердловская область
полигон ТБО в Полетаево, мусоросортировочный комплекс, (2018) | Фото: Накануне.RU

Облправительство опровергло заявление мэра Екатеринбурга о строительстве полигона ТКО

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов назвал заявления о строительстве нового полигона ТКО и мусоросортировки под Дегтярском преждевременными. Ранее о таких планах заявил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.

Как сообщает департамент информполитики губернатора Свердловской области со ссылкой на министра, появившаяся накануне информация о планах строительства в Дегтярске завода для сортировки образуемых в Екатеринбурге коммунальных отходов преждевременна.

"На сегодняшний день говорить о строительстве завода с привязкой к какой бы то ни было территории нельзя, поскольку никаких решений ни по площадке его размещения, ни по концессионеру, который будет строить и эксплуатировать этот завод, не принято. Конкретное место для застройки может и будет определено только после проведения гидрогеологических изысканий на всех предполагаемых для этого площадках", – подчеркнул министр.

Напомним, вчера Александр Высокинский в прямом эфире заявил, что площадка под Дегтярском рассматривается властями для размещения ТКО, однако необходимо еще провести геологоразведку и анализ водонесущих пластов.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Облправительство опровергло заявление мэра Екатеринбурга о строительстве полигона ТКО

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: полигон ТКО, Александр Высокинский, Николай Смирнов, полигон под Дегтярском



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети