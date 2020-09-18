Облправительство опровергло заявление мэра Екатеринбурга о строительстве полигона ТКО

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов назвал заявления о строительстве нового полигона ТКО и мусоросортировки под Дегтярском преждевременными. Ранее о таких планах заявил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.

Как сообщает департамент информполитики губернатора Свердловской области со ссылкой на министра, появившаяся накануне информация о планах строительства в Дегтярске завода для сортировки образуемых в Екатеринбурге коммунальных отходов преждевременна.

"На сегодняшний день говорить о строительстве завода с привязкой к какой бы то ни было территории нельзя, поскольку никаких решений ни по площадке его размещения, ни по концессионеру, который будет строить и эксплуатировать этот завод, не принято. Конкретное место для застройки может и будет определено только после проведения гидрогеологических изысканий на всех предполагаемых для этого площадках", – подчеркнул министр.

Напомним, вчера Александр Высокинский в прямом эфире заявил, что площадка под Дегтярском рассматривается властями для размещения ТКО, однако необходимо еще провести геологоразведку и анализ водонесущих пластов.